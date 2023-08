Die 3 besten Token, die Sie heute kaufen sollten: Ihre Chance für große Profite

Kryptowährungen und Smart-Contract-Plattformen setzen ihren unaufhaltsamen Aufstieg fort und haben die weltweite Marktkapitalisierung auf über 1,16 Billionen US-Dollar gesteigert. Diese bahnbrechenden Innovationen haben den Finanzsektor revolutioniert und ermöglichen sichere und geschützte Transaktionen. Doch selbst die etabliertesten Netzwerke stoßen an ihre Grenzen. Mit steigender Anzahl von Anwendungen auf diesen öffentlichen Blockchains sinkt deren Transaktionseffizienz und die Gebühren steigen an, was ihre Skalierbarkeit und Massenakzeptanz einschränkt.

Neue Krypto-Projekte sind auf den Plan getreten, um diese drängenden Probleme anzugehen. Sowohl Optimism als auch Zilliqa gehören zu den wenigen, die sich intensiv darum bemühen, die Skalierbarkeit dieser Hauptnetzwerke zu verbessern, die Transaktionsgeschwindigkeiten zu erhöhen und gleichzeitig die verbundenen Kosten zu senken.

InQubeta (QUBE): Ein Krypto-Projekt, das alle anderen in den Schatten stellt

InQubeta (QUBE) ist eine Krypto-Crowdfunding-Plattform, die durch ihre eigene Kryptowährung QUBE angetrieben wird. Ihre Mission besteht darin, die Kluft zwischen KI-gesteuerten Start-ups und Investoren zu überbrücken, indem sie ein zugängliches und demokratisches Ökosystem schafft. Ihr NFT-Marktplatz erlaubt es Start-ups, Mittel zu beschaffen und Investoren Belohnungen und Beteiligungen anzubieten. Gleichzeitig können Token-Inhaber problemlos in ihre bevorzugten Projekte investieren und somit ein für beide Seiten vorteilhaftes Umfeld schaffen.

Dieses Projekt ist nach wie vor die erste Wahl für zahlreiche Investoren und Krypto-Enthusiasten weltweit, dank seiner innovativen Lösung für fraktionierte Investitionen und dem Potenzial, beträchtliche Renditen auf Investitionen zu erzielen. Interessierte Investoren können durch den Vorverkauf des KI-Projekts von InQubeta mehr erfahren. Experten prognostizieren einen starken Anstieg des QUBE-Tokenwertes, gestützt auf seine vielfältigen Anwendungsfälle und die positive Resonanz in der Vorverkaufsphase.

InQubetas Ziel: Standardisierung des KI-Investitionsprozesses mit QUBE

Die InQubeta-Plattform bietet eine innovative Antwort auf das wachsende Problem des Investitionsprozesses. Die Welt erlebt einen beeindruckenden Aufstieg innovativer Start-ups, die von künstlicher Intelligenz angetrieben werden – von maschinellem Lernen bis hin zur Robotik. Doch diese Start-ups stehen vor einem zentralen Hindernis: der Investition. Start-ups, die nicht über die Ressourcen oder Verbindungen zu den etablierten Investoren des Silicon Valley verfügen, kämpfen damit, die Finanzierung zu erhalten, die ihr Unternehmenswachstum fördern könnte.

InQubetas Plattform fungiert als Crowdfunding-Marktplatz für KI-getriebene Start-ups. Sie nutzt die fortschrittlichen Technologien der KI und Blockchain und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das globale Investitionsprotokoll zu standardisieren. Dabei beansprucht sie den Titel der ersten Krypto-Crowdfunding-Plattform, die von ihrem eigenen Token, QUBE, angetrieben wird. QUBE ist ein deflationärer Utility-Token mit einer 2%igen Steuer auf Käufe und Verkäufe, die einer “Burn Wallet” zugewiesen wird. Das bedeutet, dass im Laufe der Zeit eine bestimmte Menge an Token durch “Verbrennung” aus dem Umlauf genommen wird. Während dieses Prozesses werden bestimmte Token in die “Burn Wallet” verschoben, von wo aus sie nicht wieder zurückgeholt werden können. Die Idee hinter dem Token-Brennen besteht darin, den Wert von QUBE zu steigern und das Angebot zu begrenzen.

Dieser ERC-20-Token wurde auf dem Ethereum-Netzwerk entwickelt und erfüllt verschiedene Zwecke. Er dient als Zahlungsmittel im Netzwerk und kann auch als Pfand eingesetzt werden, um langfristige Vorteile und Belohnungen zu erhalten. Token-Inhaber profitieren kontinuierlich vom Belohnungspool, der durch 5% der Erlöse aus jeder Netzwerktransaktion finanziert wird.

Der NFT-Marktplatz von InQubeta ermöglicht KI-Start-ups die Erstellung und Auflistung von NFTs. Diese können mit Prämien oder Unternehmensanteilen hinterlegt werden, um potenzielle Investoren anzuziehen. Investoren wiederum können das Potenzial dieser individuellen Projekte erkunden, bewerten und mit QUBE-Token Teilinvestitionen tätigen. Die eingenommenen Gelder werden vom jeweiligen Start-up genutzt, um das Wachstum voranzutreiben.

Dieser strategische Ansatz schafft nicht nur Vorteile für beide Seiten, sondern auch eine inklusive und zugängliche Gemeinschaft. Investoren erhalten außerdem Gewinnbeteiligungen an diesen Start-ups, exklusiven Zugang zu deren Produkten und Dienstleistungen sowie andere damit verbundene Vergünstigungen.

QUBE-Token-Inhaber sind die Wegbereiter des InQubeta-Protokolls. Sie tragen die Verantwortung für die Governance, von der Einreichung von Änderungsvorschlägen bis zur Abstimmung und Umsetzung genehmigter Ideen. Solche innovativen Anwendungsfälle machen InQubeta (QUBE) zu einer der besten Kryptowährungen, in die es sich zu investieren lohnt.

InQubeta hat in seiner dritten Vorverkaufsphase beeindruckende 2,2 Millionen US-Dollar an Finanzierung aufgebracht, wobei über 80% der Token bereits verkauft wurden. Der aktuelle Preis pro QUBE-Token liegt bei ungefähr 0,01 $.

Dieses Krypto-Projekt hat zweifellos die Aufmerksamkeit verdient, von Sicherheitsfirmen, die Smart Contracts prüfen, bis hin zu Krypto-Analysten, die an seine Fähigkeit glauben, die Dynamik der Investmentwelt zu verändern. Erfahren Sie mehr über die revolutionäre Innovation von InQubeta und sichern Sie sich den Vorteil des Frühzeitigen Kaufs, indem Sie am Vorverkauf teilnehmen.

Optimism: Die führende Skalierungslösung für das Ethereum-Netzwerk

Optimism ist eine Layer-2-Blockchain-Lösung, die auf dem Ethereum-Netzwerk aufbaut. Es wurde auf den Grundprinzipien der Einfachheit, des Optimismus, des Pragmatismus und der Nachhaltigkeit entwickelt und stellt eine der fortschrittlichsten Skalierungslösungen für das Ethereum-Netzwerk dar. Es nutzt Optimistic Roll-ups, um das Ethereum-Netzwerk zu skalieren und profitiert dabei von der Sicherheit des Ethereum-Mainnets. Obwohl die Transaktionen in Optimism erfasst werden, werden sie letztlich im Ethereum-Netzwerk gesichert.

Der native Coin des Optimism-Netzwerks ist OP. OP ist ein Governance-Token, der den Inhabern die Entscheidungsgewalt über das Optimism-Protokoll überträgt. Inhaber des Tokens teilen dieses Recht mit gewählten Bürgern, die OP-Bürger genannt werden. Beide Parteien arbeiten gleichberechtigt zusammen, um die Anreize ihrer Gemeinschaften auszubalancieren. Die Gesamtmenge an OP-Token unterliegt einer jährlichen Inflationsrate von 2%. Das Netzwerk legt eine Sperrfrist von 2 Jahren für Hauptinvestoren und Hauptbeitragszahler fest, während die Community-Token einer kürzeren Sperrfrist von einem Jahr oder weniger unterliegen.

Das Herzstück des Optimism-Netzwerks sind die “Optimistic Roll-ups”. Dies ist ein Begriff, der eine Blockchain bezeichnet, die auf der Sicherheit ihrer übergeordneten Mutter-Blockchain aufbaut, in diesem Fall das Ethereum-Netzwerk. Sie nutzt den Proof-of-Stake-Konsensmechanismus von Ethereum anstelle eines eigenen.

Wie funktioniert das Optimism-Netzwerk? Es nutzt optimistische Roll-ups, um Transaktionen im Ethereum-Netzwerk zu sammeln, sie in der Optimism-eigenen Blockchain zu aggregieren und die gebündelte Transaktion dann an das Ethereum-Netzwerk zu senden. Diese Transaktionen gelten im Netzwerk als valide, und sollten sie es nicht sein, können Validatoren betrügerische Übergänge bis zu einer Woche nach der Verarbeitung anfechten.

Der besondere Ansatz von Optimism beschleunigt den Transaktionsprozess automatisch, da das Ethereum-Netzwerk nun lediglich eine einzelne Transaktion verarbeiten muss. Zudem wird die Anzahl der beweglichen Teile bei der Erstellung von Layer-2-Lösungen reduziert. Dies bedeutet, dass die bestehende Ethereum-Infrastruktur, wo immer möglich, genutzt wird, um den Code simpel und nachhaltig zu halten.

Diese einzigartige Methode, die sich auf konkrete Herausforderungen konzentriert, macht Optimism (OP) zur bevorzugten Wahl für Entwickler und Investoren gleichermaßen. Aufgrund der schnelleren Transaktionen bei niedrigeren Gebühren glauben viele Trader, dass es sich unter den Top-Krypto-Coins für Investitionen hervortun wird. Optimism wird von einer engagierten Entwickler-Community unterstützt, die seine vielseitigen Anwendungsfälle schätzt.

Zilliqa (ZIL): Die erste Plattform, die Sharding-Technologie nutzt

Zilliqa ist eine öffentliche Blockchain-Plattform, die entwickelt wurde, um höhere Transaktionsraten zu ermöglichen. Das Zilliqa-Team hat die Skalierungsprobleme der herkömmlichen Blockchain-Plattformen erkannt, die durch die wachsende Anzahl von Smart-Contract-Anwendungen verursacht wurden. Die durchschnittlichen Transaktionsraten auf großen Netzwerken wie Bitcoin, Ethereum und anderen ähnlichen Kryptowährungen sind auf etwa zehn Transaktionen pro Sekunde gesunken. Dies führt zwangsläufig zu niedrigeren Transaktionsraten und einem Mangel an Skalierbarkeit.

Zilliqa adressiert dieses Skalierbarkeitsproblem mit der Idee des Sharding als Second-Layer-Lösung. Beim Sharding werden gesamte Transaktionen in kleinere Gruppen aufgeteilt und an Miner zur Überprüfung weitergeleitet. Diese kleineren Transaktionsgruppen werden als Shards bezeichnet. Der Hauptvorteil dieser Sharding-Technologie liegt darin, dass die Anzahl der im gleichen Zeitraum verarbeiteten Transaktionen automatisch steigt. Dies geschieht, weil mehrere Transaktionsüberprüfungen gleichzeitig stattfinden und durch die kleinen Transaktionsgruppen schneller Konsens erzielt wird.

Das Netzwerk verfügt auch über eine eigene intelligente Vertragssprache namens Scilla, die von Fachleuten überprüft wurde. Scilla wurde primär auf Sicherheit ausgelegt, erleichtert aber auch das Schreiben fehlerfreien Codes. Dies erleichtert die Entwicklung von dezentralen Anwendungen (dApps), nicht-fungiblen Token (NFTs) und dezentralen Domainnamen innerhalb der Plattform.

Das Netzwerk wird durch seinen eigenen Token, ZIL, angetrieben. ZIL ist ein Utility-Token, der für die Verarbeitung von Transaktionen im Netzwerk und die Ausführung von Smart Contracts verwendet wird. Ursprünglich als ERC-20-Token gestartet, wurde er nach dem Netzwerkstart in den nativen ZIL-Token umgewandelt. Die Token-Inhaber können auch durch Staking Belohnungen verdienen. Nutzer können ihre Token in Knotenpunkten einsetzen, die spezifische Dienste für die Blockchain bereitstellen, und im Gegenzug Blockbelohnungen erhalten. ZIL-Token sind auf den führenden Börsen erhältlich und können gegen andere Kryptowährungen, Stablecoins und Fiat-Währungen getauscht werden.

Das Netzwerk bietet nicht nur kostengünstige Transaktionen und hohe Skalierbarkeit, sondern auch ein entwicklerfreundliches, sicheres und geschütztes Ökosystem. Unterstützt durch einen wegweisenden Anwendungsfall bewältigt das Zilliqa-Netzwerk monatlich Millionen von Transaktionen. Zilliqa (ZIL) ist zweifellos eine attraktive Kryptowährung mit hohem Renditepotenzial.

Fazit

Potenzielle Investoren sollten InQubeta (QUBE), Optimism (OP) und Zilliqa (ZIL) in Betracht ziehen, um ihre Portfolios zu diversifizieren. Diese Kryptowährungen bieten vielversprechende Investitionsmöglichkeiten, gestützt auf überzeugende Anreizstrukturen und vielfältige Anwendungsfelder.

Besonders hat sich die InQubeta-Plattform hervorgetan. Mit ihrer innovativen, auf Investoren ausgerichteten Herangehensweise ist sie der zugänglichste und demokratischste Weg für KI-getriebene Start-ups, Finanzierung zu erhalten, und für potenzielle Investoren, in die aufstrebende Technologielandschaft einzusteigen. Basierend auf dem Ethereum-Netzwerk und angetrieben durch den QUBE-Token, kann dieser sowohl zur Investition als auch zur Erlangung passiven Einkommens durch Staking verwendet werden.

InQubeta hat sämtliche Erwartungen übertroffen, angefangen von seiner beeindruckenden Vorverkaufsleistung bis hin zur positiven Resonanz vieler Krypto-Enthusiasten. Experten deuten darauf hin, dass es sich um die Top-Kryptowährung des Jahres 2023 handeln könnte.

InQubeta-Vorverkauf besuchen

This is a sponsored post. Cryptopolitan does not endorse and is not responsible for or liable for any content, accuracy, quality, advertising, products or other materials on this page. Readers should do their own research before taking any actions related to the company. Cryptopolitan is not responsible, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any content, goods or services mentioned in this sponsored post.