Bitcoin-Preis-Analyse: BTC könnte auf Tiefststand im November 2022 fallen, QUBE ist eine wachstumsstarke Alternative, die man jetzt kaufen sollte

InQubeta (QUBE): Ein führender Altcoin für kluge Investoren

InQubeta (QUBE) hat sich als einer der besten Altcoins erwiesen, in die man derzeit investieren kann. Sein Vorverkauf hat bereits Token im Wert von über 2,6 Millionen Dollar verkauft, und das schon in einem sehr frühen Stadium. Angesichts des breiten Preisverfalls auf dem Markt hat sich der Vorverkauf zu einem Anziehungspunkt für Kryptowährungsinvestoren entwickelt, die versuchen, Verluste auszugleichen.

Nicht einmal Top-Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) sind von der allgemeinen Baisse verschont geblieben, da ihre Preise erheblich gefallen sind und sie Schwierigkeiten hatten, die 30.000-Dollar-Marke zu halten. Selbst pessimistische Prognosen von Persönlichkeiten wie Mark Mobius, dem milliardenschweren Gründer von Mobius Capital Partners, tragen zur Unsicherheit bei. Mobius erwartet, dass die Bitcoin-Preise im letzten Quartal 2023 auf etwa 10.000 $ fallen werden.

In Anbetracht solcher Vorhersagen suchen immer mehr Bitcoin-Inhaber nach sichereren und lukrativeren Anlagemöglichkeiten wie InQubeta. Das Wachstumspotenzial des QUBE-Projekts wird bereits mit dem von Bitcoin verglichen, und seine Preise werden als stark unterbewertet angesehen, ähnlich wie die von Bitcoin vor einem Jahrzehnt.

InQubeta hat es sich zur Aufgabe gemacht, Investitionsmöglichkeiten in den Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) zu eröffnen, indem es eine barrierefreie Alternative zu herkömmlichen Investmentunternehmen bietet.

InQubeta (QUBE): Ein Top-Altcoin-Projekt für eine zunehmende Bärenmarktstimmung

InQubeta hat sich bereits als ein führendes Altcoin-Projekt etabliert und erregt im gesamten Kryptowährungsraum Aufsehen. Der Erfolg des Projekts überrascht niemanden, der das stark steigende Interesse der Investoren an Unternehmen beobachtet hat, die die Technologie vorantreiben.

Die Investitionen in KI haben sich in den letzten Jahren verzehnfacht und erreichen derzeit über 120 Milliarden Dollar. Bis 2030 wird erwartet, dass diese Zahl exponentiell auf 1,5 Billionen Dollar steigen wird. InQubeta wird einen erheblichen Anteil dieser Mittel an KI-Startups lenken, die Kapital benötigen, indem es einen leicht zugänglichen Investitionsprozess schafft. InQubeta ermöglicht es jedem, der an der KI-Revolution teilhaben möchte, in Start-ups zu investieren, die zu wichtigen Akteuren in der sich verändernden Welt durch diese Technologie werden könnten.

Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI)

Die Zeiten, in denen KI lediglich eine abwegige Idee war, die in den Medien diskutiert wurde, sind vorbei. KI ist jetzt eine realistische Technologie und wird bereits in zahlreichen Branchen eingesetzt. Viele Trader nutzen Automatisierung, um ihre Gewinne zu steigern, und KI-gestützte Spracherkennungsprogramme werden in Smartphones verwendet. Fahrzeuge ohne Fahrer sind immer häufiger auf den Straßen anzutreffen, da selbstfahrende Autos in Serie produziert werden. Kalifornische Regulierungsbehörden haben kürzlich den beiden fahrerlosen Taxi-Unternehmen Waymo und Cruise die Genehmigung zur Durchführung von Fahrten im Großraum San Francisco erteilt.

Selbst Konzepte wie humanoide Roboter, die manuelle Arbeiten und häusliche Aufgaben übernehmen können, werden derzeit weiterentwickelt. KI wird die Welt verändern, und Präsident Biden erwartet, dass sie mehr Veränderungen bewirken wird als jede andere Technologie in den letzten 50 Jahren. Diejenigen, die in KI-Unternehmen investieren, die eine entscheidende Rolle bei der Umgestaltung der Welt spielen werden, können sich auf beispiellose Renditen freuen.

Ein neuer Ansatz

Im InQubeta-Netzwerk ersetzen ERC20-Token herkömmliche Aktien. Diese Token werden von KI-Startups erstellt und verkauft, um Kapital aufzubringen. Sie sind auf der ERC20-Token-Liste des QUBE-Marktplatzes aufgeführt und können mit $QUBE erworben werden. Der Wert dieser Token kann über das InQubeta-Konto jedes Anlegers überwacht werden, und sie können nach Belieben verkauft werden.

Pessimistische Prognosen für Bitcoin (BTC) belasten das Wachstum

Mark Mobius ist nicht der einzige, der glaubt, dass die Bitcoin-Preise im Jahr 2023 auf 10.000 Dollar fallen könnten. Auch der Kryptoanalyst Nicholas Merten teilt diese Ansicht. Solche pessimistischen Vorhersagen veranlassen eine wachsende Zahl von BTC-Investoren, sich dem QUBE-Vorverkauf anzuschließen, um ihr Vermögen zu schützen.

Zusammenfassung

InQubeta ist einer der besten Altcoins, in die man derzeit investieren kann, da sein Vorverkauf denjenigen, die jetzt einsteigen, ein dreifaches Wachstum bietet, und noch viel mehr, sobald die Token an den Börsen verfügbar sind. Die Verbindung des Projekts mit KI, sein begrenzter Token-Vorrat und die zugänglichen Investitionsmöglichkeiten machen es zu einem vielversprechenden Kandidaten für langfristiges Wachstum.

