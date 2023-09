7 Kryptowährungen bereit für 3.000% Bullenwelle im September

Der September verspricht ein aufregender Monat für den Kryptomarkt zu werden, da mehrere Tokens auf beeindruckende Gewinne vorbereitet sind. Zu den vielversprechenden Kandidaten für einen Aufschwung in diesem Monat gehören Dogecoin (DOGE), XRP (XRP), Fantom (FTM), Shiba Inu (SHIB), Gala (GALA), The Sandbox (SAND) und InQubeta ($QUBE). Dieser Beitrag wird die Faktoren untersuchen, die zu diesen Aufschwüngen beitragen, und warum sie die besten Altcoins sind, die man in diesem Monat erwerben sollte.

InQubeta ($QUBE): Die Schnittstelle von KI und Blockchain

InQubeta ist ein Projekt, das an der Verknüpfung von künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie arbeitet. In einem bahnbrechenden Schritt versucht es, die Blockchain-Technologie zur Lösung eines Schmerzpunkts in der KI-Landschaft zu nutzen: das Fundraising.

Das Versprechen des Unternehmens besteht darin, die erste blockchainbasierte Crowdfunding-Plattform für KI-Startups über Kryptowährung zu sein. Anders ausgedrückt, KI-Unternehmer werden in der Lage sein, Geld über den NFT-Marktplatz und das Utility-Token $QUBE aufzubringen.

Als aufstrebender Token in der vierten Phase des Vorverkaufs bei 0,0133 $ hat er erhebliches Wachstumspotenzial. Analysten zufolge könnte er im September um bis zu 3.000 % steigen, was ihn zu einer erstklassigen Kryptowährung für aktuelle Investitionen macht.

Dogecoin (DOGE): Der beliebte Memecoin

Dogecoin hat sich trotz seiner Meme-inspirierten Herkunft zu einer ernstzunehmenden Größe im Kryptobereich entwickelt. Die positive Stimmung rund um diesen führenden Memetoken ist auf seine Dominanz und Leistung auf dem Kryptomarkt zurückzuführen.

Seine Aufwärtsdynamik und sein beeindruckendes Wachstumspotenzial haben diesen Token ins Rampenlicht gerückt. Zudem deuten die Indikatoren auf eine anhaltende Dynamik hin, die voraussichtlich eine Korrektur des Rückgangs erzwingen wird. Aus diesem Grund ist er eine erstklassige Kryptowährung zum Kauf.

XRP (XRP): Ein führendes Zahlungsprotokoll

XRP (XRP) ist das native Utility-Token des Ripple-Netzwerks, einem Zahlungsprotokoll. Das Interesse an diesem Token wächst, und es wird im September voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen.

Zunächst beabsichtigt der Token, den Schwung aus seinem Teilerfolg gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) weiter zu nutzen. Zudem wird die zunehmende Akzeptanz und Integration der XRP- und Ripple-Technologie zu seinem starken Anstieg in diesem Monat beitragen.

Fantom (FTM): Skalierbarkeit und Interoperabilität

Fantom (FTM) ist eine Blockchain-Plattform, die sich auf die Lösung von Skalierungsproblemen innerhalb des Blockchain-Ökosystems konzentriert. Sie gewinnt an Zugkraft dank ihrer schnellen Transaktionen, Interoperabilität und DeFi-Integration.

Die Fähigkeit, Tausende von Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten, macht sie bei Entwicklern und dApps beliebt. Dies wird zu einer verstärkten Akzeptanz führen, die den Preis in die Höhe treiben wird. Daher sollte Fantom aufgrund des erwarteten Wachstums und Wertzuwachses in diesem Monat gekauft werden.

Shiba Inu (SHIB): Dogecoins Konkurrent

Shiba Inu (SHIB), oft als “Dogecoin-Killer” bezeichnet, steht als zweitbeliebtester Memecoin hinter DOGE. Es gibt mehrere Gründe, warum er in diesem Monat auf einen starken Anstieg vorbereitet ist, von denen einige im Folgenden erläutert werden.

Die Einführung des Shibarium erweitert den Blockchain-Nutzen für Shiba Inu. Zudem wird seine engagierte Community, eine der stärksten in der Krypto-Landschaft, zu seinem Aufschwung beitragen.

Gala (GALA): Eine führende Blockchain-basierte Gaming-Plattform

Gala (GALA) ist ein Blockchain-basiertes Spiel, das die Spieleindustrie revolutionieren will. Nachdem es still und leise an Dynamik gewonnen hat, bereitet es sich auf eine bedeutende Rallye im September vor.

Sein Play-to-Earn (P2E)-Modell erfährt breite Akzeptanz, was zu einem Anstieg führen wird. Darüber hinaus wird Gala voraussichtlich an der Spitze des Wachstums und der Expansion im Bereich Blockchain-Gaming stehen.

The Sandbox (SAND): Die Erschaffung einer virtuellen Welt

The Sandbox (SAND) ist eine dezentralisierte virtuelle Welt, in der Schöpfer Spielerlebnisse erstellen, besitzen und monetarisieren können. Sie steht kurz vor einer Rallye und gilt als eine der besten Kryptowährungen, in die man investieren kann. Dies ist auf das innovative Element des Metaversums zurückzuführen.

Da diese virtuelle Welt die Art der sozialen Interaktion verändern und von einer breiten Nutzerschaft angenommen werden wird, wird The Sandbox im Mittelpunkt dieser Revolution stehen. Außerdem wird die Integration von NFTs dazu beitragen, dass sie sich durchsetzt.

Fazit

Im September sind die oben genannten Kryptowährungen die Altcoins, die im Auge behalten werden sollten. Ihre innovativen Konzepte und starken Fundamentaldaten machen sie zu überzeugenden Investitionsmöglichkeiten und Tokens, die nicht übersehen werden sollten.

