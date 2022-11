Warum ist Budblockz (BLUNT) im Visier von FTX Token (FTT) und Solana (SOL) Investoren?

Angesichts des aktuellen Abwärtstrends lernen die Anleger schnell, ihre Portfolios zu diversifizieren. Diejenigen, die es verstehen, die Volatilitätswellen zu navigieren und kurze Trades durchzuführen, können immer noch viel Geld verdienen. Experten für Krypto-Investitionen wissen jedoch, dass man auf lange Sicht einen erheblichen Gewinn erzielen kann.

Projekte wie BudBlockz (BLUNT) bringen aufgrund ihrer Lösungen einzigartige Lösungen in die Kryptoindustrie. Die klaren Versprechungen des BudBlockz-Tokens $BLUNT und sein hervorragender Vorsprung rücken ihn ins Visier von FTX Token (FTT) und Solana (SOL) Investoren, die von seinem Wachstum profitieren möchten.

Mal sehen, warum sie BudBlockz (BLUNT) vertrauen.

FTX (FTT) hat den größten Teil seines Wertes verloren, seit Binance offiziell seine Absicht bestätigt hat, das Unternehmen zu kaufen. Binance hatte einen erheblichen Einfluss auf FTX und die Wahrnehmung des Unternehmens durch den Markt aufgrund seiner dominanten Krypto-Position und seiner bedeutenden Beteiligung an FTT. Das Vertrauen der Anleger in die Kryptowährungsbörse und ihr natives Token (FFT) wurde am Wochenende erschüttert, als Binance-Chef Zhao tweetete, dass sein Unternehmen seine FTT-Beteiligungen verkaufen würde.

Bankman-Fried, der CEO von FTX, erklärte, dass es 72 Stunden nach der Ankündigung Nettoabzüge von FTX in Höhe von ca. 6 Mrd. USD gegeben habe. Diese Veräußerung durch die FTT-Krypto-Inhaber zeigt, dass sie nach einem Krypto-Coin suchen, dem sie vertrauen können. $BLUNT nimmt weiter an Fahrt auf und gewinnt unter diesen Anlegern als Token mit großem Potenzial an Zugkraft.

Solana (SOL) ist keine neue Kryptowährung, aber sie hat erst vor kurzem an Fahrt aufgenommen und große Popularität erlangt. Ihr explosives Wachstum hat das Interesse vieler Investoren geweckt, die die hohe Benutzerfreundlichkeit und große Funktionalität des Projekts entdeckt haben.

Solana ist eine äußerst effiziente Open-Source-Initiative, die die Blockchain-Technologie nutzt, um dezentrale Finanzlösungen (DeFi) anzubieten. Während die Idee und die frühe Entwicklung des Projekts im Jahr 2017 begannen, stellte die Solana Foundation Solana im März 2020 erfolgreich vor.

Das Solana-Protokoll soll die Erstellung dezentraler Anwendungen (dApps) erleichtern. Es versucht, die Skalierbarkeit zu verbessern, indem es einen Proof-of-History (PoH)-Konsens mit dem der Blockchain zugrunde liegenden Proof-of-Stake (PoS)-Konsens kombiniert. Das NFT-Projekt “Degenerate Ape Academy” ist die treibende Kraft hinter dem sprunghaften Anstieg des SOL-Münzpreises. Dieses Projekt debütierte Mitte August auf der Solana-Blockchain und vermarktete schnell über 10.000 “Smoothest Brain”-Affen.

Kryptowährungs- und NFT-Händler und -Investoren aus dem FTX (FTT)- und Solana (SOL)-Ökosystem versuchen derzeit, Budblockz (BLUNT) zu nutzen, um ihre Portfolios digitaler Vermögenswerte zu diversifizieren. Sie haben erkannt, dass viele Early-Bird-Investoren zwar beträchtliche Gewinne aus Marktfaktoren wie Preissteigerungen erzielen können, aber um von solchen Faktoren zu profitieren, müssen sie in neue und beliebte Projekte investieren.

Das Faszinierende an BudBlockz (BLUNT) ist, dass das Unternehmen der erste Akteur auf einem potenziell riesigen Markt ist. BudBlockz leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung des ersten dezentralen E-Commerce-Marktplatzes. Während der E-Commerce derzeit etwa 30 % des gesamten Cannabismarktes ausmacht, wird erwartet, dass dieser Anteil in den nächsten zehn Jahren steigen wird. Die Marktkapitalisierung von $BLUNT wird exponentiell ansteigen, wenn BudBlockz sich nur 30 % der Cannabisindustrie sichern kann.

Die umsichtigen FTT- und SOL-Investoren, die mit $BLUNT als Token mit einem realen Anwendungsfall gerechnet haben, bei dem eine steigende Nachfrage unweigerlich zu einem massiven Wachstum führen kann, haben bereits eine weise Entscheidung getroffen.

